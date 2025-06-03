Капитан Fluxo arT — о молодом составе: они как игроки в подгузниках, их нужно направлять

Fluxo — новая бразильская команда, которая приезжает на мэйджор в Остине в статусе явных аутсайдеров. Тем не менее капитан команды Андре arT Пиовезан сохраняет оптимизм и считает, что у состава «очень хорошие шансы» пробиться во вторую стадию турнира.

Когда мы готовимся к матчу, мы играем гораздо лучше. Если нам удастся сохранить хладнокровие, не поддаться давлению и выйти на сервер с энергией и желанием побеждать, мы вполне можем пройти дальше.

Говоря о молодых тиммейтах, arT добавил с улыбкой: «Они —как игроки в подгузниках — за ними нужен присмотр. Их надо вести, направлять. Но у них есть потенциал».

Также капитан поделился мыслями о первом годе в составе Fluxo, отметив, что этот путь был непростым, однако прогресс заметен:

Тяжело описать всё одним предложением, ведь год — это большой срок. За это время многое произошло: изменения в составе, взлёты и падения. Но в целом мы достигли того, к чему стремились с самого начала. Самое важное — это выход на мэйджор и формирование стабильного состава, с которым можно уверенно конкурировать с командами тир-1 уровня на бразильской сцене. Думаю, это главное достижение — мы стали конкурентоспособными в регионе.

BLAST.tv Austin Major 2025 состоится с 3 по 22 июня в США. В турнире примут участие 32 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1,25 млн. В первой стадии 16 участников, прошедших региональные квалификации, сразятся за восемь мест в основном этапе соревнований.