Новые «Папины дочки» станут фильмом — он выйдет осенью

Телеканал «СТС», киностудия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр Start объявили о старте съёмок «Папины дочки. В кино» — полнометражной картины по вселенной знаменитого сериала. Лента выйдет в прокат уже осенью 2025 года.

В центре сюжета окажется та самая семья Васнецовых-Васильевых, которая отправится на торжество в Кисловодск. К сожалению или к счастью для всей семейки, во время путешествия что-то пойдёт не так.

К своим ролям вернутся основные актёры шоу: Филипп Бледный, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева и состав оригинального сериала. Режиссёром фильма выступит Анатолий Колиев, постановщик третьего сезона «Папины дочки. Новые».