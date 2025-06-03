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Фильм Папины дочки в кино — дата выхода, сюжет, актёры, кто сыграет, когда выйдет

Новые «Папины дочки» станут фильмом — он выйдет осенью
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Телеканал «СТС», киностудия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр Start объявили о старте съёмок «Папины дочки. В кино» — полнометражной картины по вселенной знаменитого сериала. Лента выйдет в прокат уже осенью 2025 года.

В центре сюжета окажется та самая семья Васнецовых-Васильевых, которая отправится на торжество в Кисловодск. К сожалению или к счастью для всей семейки, во время путешествия что-то пойдёт не так.

К своим ролям вернутся основные актёры шоу: Филипп Бледный, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева и состав оригинального сериала. Режиссёром фильма выступит Анатолий Колиев, постановщик третьего сезона «Папины дочки. Новые».

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