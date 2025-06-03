В WhatsApp появится полезная функция прямиком из «Телеграма»

По данным издания WABetaInfo, в популярном мессенджере WhatsApp появится полезная функция прямиком из «Телеграма». Речь идёт о никнеймах, которые будут отображаться рядом с профилем. Внедрение юзернеймов позволит пользователям видеть никнеймы в групповых чатах вместо телефонного номера, если контакт не сохранён.

В коде бета-версии WhatsApp для iOS под номером 25.17.10.70 в TestFlight были обнаружены элементы, подтверждающие разработку нового интерфейса и правил использования имён пользователей. По данным WABetaInfo, функция пока недоступна даже бета-тестерам.

Правила для юзернейма такие: оно должно включать хотя бы одну букву, исключая полностью числовые или символьные комбинации, а также содержать от 3 до 30 символов.