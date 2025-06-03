«Я сделал достаточно»: Ридли Скотт — о серии фильмов «Чужой»

Американский режиссёр Ридли Скотт рассказал о состоянии франшизы «Чужой». Постановщик оригинального фильма 1979 года и его приквелов «Прометей» (2012) и «Чужой: Завет» (2017) считает, что сделал для серии достаточно.

87-летний режиссёр отметил, что считал «Чужого» мёртвым уже после четвёртого фильма, однако всё же решил возродить франшизу. Сейчас же по ней продолжают выходить фильмы и сериалы, что очень радует Скотта.

В своё время я думал, что «Чужой» умер после выхода четвёртой части. Мой фильм был чертовски хорошим, продолжение от Джеймса Кэмерона — тоже. Остальные фильмы были так себе. Потом я возродил серию, сняв «Прометея» и «Завет». Куда движется «Чужой» сейчас — не знаю. Я сделал достаточно, но надеюсь, что он продолжится.

Ближайшим проектом по «Чужому» станет сериал «Чужой: Земля» — премьера шоу состоится 12 августа. Создателем проекта выступил Ной Хоули, автор «Фарго».