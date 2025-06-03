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Джордж Мартин одобрил выбор Алекса Гарленда на роль режиссёра Elden Ring

Джордж Мартин одобрил выбор Алекса Гарленда на роль режиссёра Elden Ring
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23 мая студия A24 анонсировала фильм по Elden Ring — экранизацией займётся культовый британский постановщик Алекс Гарленд, режиссёр «Падения империи» и «Аннигиляции». Он не просто поставит ленту, но и напишет для неё сценарий.

Спустя некоторое время после анонса писатель и один из сценаристов оригинальной игры Джордж Мартин высказался по поводу экранизации. Создатель «Песни льда и пламени» коротко прокомментировал новость и заявил, что одобряет кандидатуру Гарленда.

А24 — шикарная студия, а Алекс Гарленд — первоклассный режиссёр.

У фильму по Elden Ring пока нет даты выхода. Известно, что одна из главных ролей может достаться Киту Коннору, который уже снимался у Гарленда в фильме «Под огнём».

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