Фильму «Супермен» Джеймса Ганна нужно собрать $ 700 млн для окупаемости

Издание The Wrap опубликовало большую колонку, посвящённую фильму «Супермен». Журналисты проанализировали положение новой киновселенной Джеймса Ганна и раскрыли некоторые интересные детали картины.

Так, по данным инсайдеров, бюджет кинокомикса составил $ 225 млн — в такую же сумму обошёлся «Человек из стали» с Генри Кавиллом в 2013 году. Для окупаемости ленте нужно будет собрать около $ 700 млн, и здесь студия Warner Bros. надеется на поколение зумеров, которые не застали фильмов про Кларка Кента в сознательном возрасте.

При этом в WB также будут довольны показателями и в $ 500 млн — здесь всё будет зависеть от отзывов кинозрителей. С «Супермена» начнётся киновселенная DC Джеймса Ганна, поэтому для студии очень важно запустить её с достойного проекта, который понравится публике.

Премьера «Супермена» состоится 11 июля. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).