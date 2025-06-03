Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильму «Супермен» Джеймса Ганна нужно собрать $ 700 млн для окупаемости

Фильму «Супермен» Джеймса Ганна нужно собрать $ 700 млн для окупаемости
Аудио-версия:
Комментарии

Издание The Wrap опубликовало большую колонку, посвящённую фильму «Супермен». Журналисты проанализировали положение новой киновселенной Джеймса Ганна и раскрыли некоторые интересные детали картины.

Так, по данным инсайдеров, бюджет кинокомикса составил $ 225 млн — в такую же сумму обошёлся «Человек из стали» с Генри Кавиллом в 2013 году. Для окупаемости ленте нужно будет собрать около $ 700 млн, и здесь студия Warner Bros. надеется на поколение зумеров, которые не застали фильмов про Кларка Кента в сознательном возрасте.

При этом в WB также будут довольны показателями и в $ 500 млн — здесь всё будет зависеть от отзывов кинозрителей. С «Супермена» начнётся киновселенная DC Джеймса Ганна, поэтому для студии очень важно запустить её с достойного проекта, который понравится публике.

Премьера «Супермена» состоится 11 июля. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).

Материалы по теме
«Супермену» Джеймса Ганна предрекают лучший старт в 2025 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android