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Сериал Высокий сезон от Старт и Окко (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода криминального сериала «Высокий сезон»
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Уже 11 июня состоится премьера сериала «Высокий сезон». Криминальный проект расскажет историю Миши и Ани, которые наслаждаются отпуском на солнечном побережье Вьетнама. В один момент прошлое девушки накрывает пару, как разрушительный прилив. После случайной встречи с бывшим, Сашей Сахаром, Аня исчезает. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша решает взять поиски в свои руки, не представляя, что его затянет в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах Start и Okko. В день запуска покажут две серии, а финал состоится 24 июля.

Расписание выхода сериала «Высокий сезон»

ЭпизодДата выхода
1-я серия11 июня
2-я серия11 июня
3-я серия19 июня
4-я серия26 июня
5-я серия3 июля
6-я серия10 июля
7-я серия17 июля
8-я серия24 июля
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