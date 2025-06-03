Sony проведёт стрим State of Play с показом новых игр в ночь на 5 июня

Компания Sony анонсировала очередной State of Play — трансляцию, посвящённую будущим видеоиграм для консоли PlayStation 5. Ивент пройдёт уже 5 июня в 00:00 мск, следить за трансляцией можно будет на YouTube и Twitch-каналах бренда.

Сам стрим продлится примерно 40 минут — за этот срок геймерам представят множество игр. Среди них будут уже анонсированные проекты, однако могут быть и мировые премьеры. Вполне возможно, игроков ждут некие сюрпризы, а также даты выхода ожидаемых тайтлов.

Новый State of Play пройдёт за двое суток до презентации Summer Game Fest 2025 от ведущего The Game Awards Джеффа Кили и других летних игровых презентаций.