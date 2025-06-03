Создателей «Мира танков» признали экстремистами в России

Таганский районный суд Москвы запретил деятельность компании «Леста» в России. Разработчиков «Мир танков», «Мир кораблей» и Tankz Blitz признали экстремистской организацией, о чём передаёт ТАСС.

В ближайшее время 100% доходов ООО «Леста» и ООО «Леста геймс эдженси», ООО «Леста геймс Москва» также перейдут государству.

Иск Генеральной прокуратуры удовлетворить в полном объёме. Запретить деятельность ООО «Леста» в России. Обратить 100% долей юрлиц компании в доход Российской Федерации.

24 апреля стало известно об аресте активов компании «Леста», издателя «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz в России. Компанию обвиняли в сотрудничестве с главой студии Wargaming Виктором Кислым и создании экстремистского объединения. После этого компания и лично глава объединения Малик Хатажаев отрицал все обвинения, предоставив всю документацию Генпрокуратуре, однако суд всё же принял положительное решение в иске.

Своё слово в деле высказывала и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. В ИТ-сфере выразили беспокойство тем, что дело является лишь инструментом перераспределения экономических активов и принудительного изъятия имущества «Лесты», ведь с тех пор Генпрокуратура не предоставила обвинительных доказательств.