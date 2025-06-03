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Автор «Мира танков», «Леста игры»*, прокомментировал решение суда по экстремизму

Автор «Мира танков», «Леста игры»*, прокомментировал решение суда по экстремизму
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3 июня в России запретили деятельность компании «Леста»*, разработчиков онлайн-игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tankz Blitz. Студию и её объединения признали экстремистами на фоне сотрудничества с главой студии Wargaming Виктором Кислым и создании экстремистского объединения.

Сразу после вынесения вердикта студия опубликовала обращение в нескольких частях в своём телеграм-канале. В «Лесте»* заявили, что не согласны с решением суда и продемонстрировали свой вклад в российскую экономику. Разработчики опубликовали несколько десятков различных грамот, включая благодарности за патриотическое воспитание молодёжи.

Мы уверены, что вносим большой вклад в патриотическое воспитание граждан нашей страны — плоды нашей работы вы легко найдёте на всех наших ресурсах и платформах. Но, как оказалось, в наше время мало делать — надо ещё и громко говорить.

Разработчики продолжают выкладывать всё новые посты на фоне решения суда, чтобы показать своё несогласие с ситуацией. Мы обновим материал, как только в «Лесте»* раскроют остальные детали.

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* — деятельность компании «Леста» считается в России экстремистской и запрещена.

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