Игроков в «Мир танков» не признают экстремистами

3 июня в России запретили деятельность компании «Леста»*, разработчиков онлайн-игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tankz Blitz. Студию и её объединения признали экстремистами на фоне сотрудничества с главой студии Wargaming Виктором Кислым и создания экстремистского объединения.

Как сообщил ТАСС информированный источник, судебное решение не повлияет на контрагентов и клиентов игр студии, включая самих игроков. Это значит, что они никак не пострадают от решения суда, отмечают в издании.

Судебный акт не касается и не распространяется на группу компаний «Леста»*, её контрагентов и клиентов, в том числе пользователей компьютерных игр. Решение суда не повлечёт прекращение работы ГК «Леста»*, реализации её проектов и развития игровых продуктов.

Источник также отметил, что функционирование компаний и техническая поддержка пользователей «Мира танков», «Мира кораблей» и Tankz Blitz продолжит осуществляться в штатном режиме

* — деятельность компании «Леста» считается в России экстремистской и запрещена.