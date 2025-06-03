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Игроков в «Мир танков» не признают экстремистами

Игроков в «Мир танков» не признают экстремистами
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3 июня в России запретили деятельность компании «Леста»*, разработчиков онлайн-игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tankz Blitz. Студию и её объединения признали экстремистами на фоне сотрудничества с главой студии Wargaming Виктором Кислым и создания экстремистского объединения.

Как сообщил ТАСС информированный источник, судебное решение не повлияет на контрагентов и клиентов игр студии, включая самих игроков. Это значит, что они никак не пострадают от решения суда, отмечают в издании.

Судебный акт не касается и не распространяется на группу компаний «Леста»*, её контрагентов и клиентов, в том числе пользователей компьютерных игр. Решение суда не повлечёт прекращение работы ГК «Леста»*, реализации её проектов и развития игровых продуктов.

Источник также отметил, что функционирование компаний и техническая поддержка пользователей «Мира танков», «Мира кораблей» и Tankz Blitz продолжит осуществляться в штатном режиме

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* — деятельность компании «Леста» считается в России экстремистской и запрещена.

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