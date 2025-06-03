Первые скриншоты «Ведьмака 4» — с Цири и зимними пейзажами

Студия CD Projekt RED представила четыре скриншота из «Ведьмака 4» — своей следующей игры. В компании заявляют, что это кадры из технической демонстрации с презентации State of Unreal, поэтому в финальной версии проекта они могут выглядеть по-другому.

Так, на первых скриншотах можно оценить уровень графической проработки главной героини Цири, её лошади и северных пейзажей — с заснеженными горами и множеством NPC в одном пространстве. В CD Projekt отмечают, что нынешний прототип «Ведьмака 4» работает на PS5 в 60 кадрах в секунду.

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED

Полноценная разработка «Ведьмака 4» стартовала в конце 2024 года после нескольких лет препродакшена. Игру разрабатывают на движке Unreal Engine 4, а её релиз состоится не раньше конца 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series.