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Первые скриншоты «Ведьмака 4» — с Цири и зимними пейзажами

Первые скриншоты «Ведьмака 4» — с Цири и зимними пейзажами
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Студия CD Projekt RED представила четыре скриншота из «Ведьмака 4» — своей следующей игры. В компании заявляют, что это кадры из технической демонстрации с презентации State of Unreal, поэтому в финальной версии проекта они могут выглядеть по-другому.

Так, на первых скриншотах можно оценить уровень графической проработки главной героини Цири, её лошади и северных пейзажей — с заснеженными горами и множеством NPC в одном пространстве. В CD Projekt отмечают, что нынешний прототип «Ведьмака 4» работает на PS5 в 60 кадрах в секунду.

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED

Фото: CD Projekt RED

Полноценная разработка «Ведьмака 4» стартовала в конце 2024 года после нескольких лет препродакшена. Игру разрабатывают на движке Unreal Engine 4, а её релиз состоится не раньше конца 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

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