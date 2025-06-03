Вышел 14-й эпизод второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

3 июня состоялась премьера 14-го эпизода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Шоу продолжает выходить на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

В новом эпизоде Миша мирится с отцом, а Даша решает поддержать его, несмотря на предупреждение Елены. Тем временем Даня узнаёт о Севе и переживает, что может выдать его бандитам. Семья узнаёт правду о Сергее, а Оля — тайну Артёма и Яны.

Вместе с выходом эпизода второй сезон шоу постепенно подходит к концу. Продолжение проекта включает в себя 16 эпизодов — они появляются с понедельника по четверг в 22:00 мск. До финала истории осталось недолго, продолжение завершится 5 июня.