Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Пятый сезон сериала «Медленные лошади» стартует 24 сентября — первые кадры

Пятый сезон сериала «Медленные лошади» стартует 24 сентября — первые кадры
Комментарии

Компания Apple раскрыла дату выхода пятого сезона шпионского сериала «Медленные лошади». Шоу с Гари Олдманом («Леон») вернётся в онлайн-кинотеатре Apple TV+ уже 24 сентября с двух эпизодов. Финал сезона состоится 22 октября, после выхода шестой серии.

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Шоу «Медленные лошади» основано на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. Жизнь там проходит в скуке, пока отдел не оказывается втянутым в опасную авантюру, затеянную в главном управлении MI5.

Сериал уже продлили на шестой сезон — ещё до выхода пятого. Его съёмки стартовали в начале года и завершились весной.

Материалы по теме
Самый жуткий российский сериал вернулся. Почему стоит смотреть «Фишера: Затмение»?
Самый жуткий российский сериал вернулся. Почему стоит смотреть «Фишера: Затмение»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android