Пятый сезон сериала «Медленные лошади» стартует 24 сентября — первые кадры

Компания Apple раскрыла дату выхода пятого сезона шпионского сериала «Медленные лошади». Шоу с Гари Олдманом («Леон») вернётся в онлайн-кинотеатре Apple TV+ уже 24 сентября с двух эпизодов. Финал сезона состоится 22 октября, после выхода шестой серии.

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Фото: Apple

Шоу «Медленные лошади» основано на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. Жизнь там проходит в скуке, пока отдел не оказывается втянутым в опасную авантюру, затеянную в главном управлении MI5.

Сериал уже продлили на шестой сезон — ещё до выхода пятого. Его съёмки стартовали в начале года и завершились весной.