«Игрокам беспокоиться не о чем»: стало известно будущее «Мира танков» в России
Заместитель председателя Госдумы по инфополитике Антон Горелкин разъяснил, что означает решение суда о запрете деятельности «Лесты»* для обычных игроков в «Мир танков» и «Мир кораблей».
Депутат сравнил ситуацию с «Инстаграмом»*, которым можно свободно пользоваться без нарушения закона.
У этой истории впереди ещё апелляция, но при любом исходе пользователям «Мира танков», «Мира кораблей» и других продуктов «Леста Игр» беспокоиться не о чем. Они не могут быть обвинены в поддержке ВСУ или экстремизме за то, что совершали внутриигровые покупки.
Горелкин также предположил, что в будущем разработкой и поддержкой игр просто займётся другая отечественная студия.
К тому же в скором времени активы «Леста Игр» перейдут под контроль государства, а затем, вероятнее всего, будут переданы профильной российской компании.
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* — деятельность компаний «Леста» и Meta считается в России экстремистской и запрещена.
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