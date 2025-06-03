Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В США стартовал чемпионат мира BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2

В США стартовал чемпионат мира BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2
Комментарии

Вечером 3 июня начался главный турнир по шутеру Counter-Strike 2 — BLAST.tv Austin Major 2025 с призовым фондом $ 1,25 млн. Участие в чемпионате принимают 32 лучшие команды мира.

Первый этап пройдёт с 3 по 7 июня. 16 победителей региональных квалификаций разыграют восемь путёвок в следующую стадию по швейцарской системе — среди них российские составы BetBoom Team и Nemiga Gaming. Более сильные команды начнут путь на турнире позже.

Первыми свои матчи на мэйджоре в США сыграют complexity и OG, HEROIC и Chinggis Warriors — в 18:00 мск. Полное расписание 1-го тура можно найти в нашем отдельном материале.

Материалы по теме
Стартует главный турнир по Counter-Strike 2! Всё, что нужно знать про Austin Major 2025
Стартует главный турнир по Counter-Strike 2! Всё, что нужно знать про Austin Major 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android