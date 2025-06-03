В США стартовал чемпионат мира BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2

Вечером 3 июня начался главный турнир по шутеру Counter-Strike 2 — BLAST.tv Austin Major 2025 с призовым фондом $ 1,25 млн. Участие в чемпионате принимают 32 лучшие команды мира.

Первый этап пройдёт с 3 по 7 июня. 16 победителей региональных квалификаций разыграют восемь путёвок в следующую стадию по швейцарской системе — среди них российские составы BetBoom Team и Nemiga Gaming. Более сильные команды начнут путь на турнире позже.

Первыми свои матчи на мэйджоре в США сыграют complexity и OG, HEROIC и Chinggis Warriors — в 18:00 мск. Полное расписание 1-го тура можно найти в нашем отдельном материале.