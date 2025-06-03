Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стрим разработчиков Genshin Impact 5.7 — дата и время, когда и где смотреть, что покажут

Обновление 5.7 для Genshin Impact покажут на стриме в пятницу, 6 июня
Комментарии

Разработчики Genshin Impact проведут прямую трансляцию перед релизом большого обновления 5.7. Новая версия игры выйдет уже 18 июня.

Стрим по версии Genshin Impact 5.7 состоится в эту пятницу, 6 июня в 15:00 мск. Эфир можно будет посмотреть на Twitch и YouTube с русскими субтитрами.

Фото: HoYoverse

Создатели «Геншина» традиционно обещают раскрыть подробности новой главы сюжета, геймплея в игровых событиях и за новых персонажей. Зрителей также ждут промокоды на камни истока и другие награды.

Судя по заглавному арту, игроки смогут продолжить основную линию с поиском сестры и вновь встретятся с Дайнслейфом. Также ожидается релиз двух новых героев — Скирк и Далии.

Материалы по теме
Фото
Представлены два новых персонажа Genshin Impact — Скирк и Далия
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android