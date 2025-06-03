Обновление 5.7 для Genshin Impact покажут на стриме в пятницу, 6 июня

Разработчики Genshin Impact проведут прямую трансляцию перед релизом большого обновления 5.7. Новая версия игры выйдет уже 18 июня.

Стрим по версии Genshin Impact 5.7 состоится в эту пятницу, 6 июня в 15:00 мск. Эфир можно будет посмотреть на Twitch и YouTube с русскими субтитрами.

Фото: HoYoverse

Создатели «Геншина» традиционно обещают раскрыть подробности новой главы сюжета, геймплея в игровых событиях и за новых персонажей. Зрителей также ждут промокоды на камни истока и другие награды.

Судя по заглавному арту, игроки смогут продолжить основную линию с поиском сестры и вновь встретятся с Дайнслейфом. Также ожидается релиз двух новых героев — Скирк и Далии.