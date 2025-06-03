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Функция перемотки стримов на Twitch будет доступна только по платной подписке

Функция перемотки стримов на Twitch будет доступна только по платной подписке
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Новой функцией перемотки прямых трансляций на Twitch смогут воспользоваться только владельцы подписки Twitch Turbo и платные подписчики отдельных каналов — об этом рассказал гендиректор платформы Дэн Клэнси во время выступления на TwitchCon.

Таким образом, бесплатно перематывать стримы на Twitch не получится. Это решение уже вызвало резкую реакцию со стороны пользователей, которые призывают переходить на другие площадки — например, на YouTube и Kick, где такая функция реализована давно и доступна всем желающим.

Ранее Twitch сообщил о появлении вертикальных стримов, которые будет удобно смотреть с телефона.

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