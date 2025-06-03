В «Мире танков» отключили игровой чат для пользователей из России

Российские игроки в «Мир танков» массово сообщают, что не могут писать в общий чат в главном меню.

У пользователей появляется сообщение «Вы забанены», но без указания причины. При этом игроки из Беларуси отмечают, что у них таких ограничений нет.

Фото: Телеграм-чат Jove

Это произошло после решения московского суда о запрете деятельности «Лесты»* в РФ. Вероятно, разработчики временно ограничили чат, чтобы избежать публичных обсуждений в сообществе.

Ранее сообщалось, что санкции в отношении издателя не повлияют на простых игроков. Судебное решение не коснётся контрагентов и клиентов игр студии, а »Мир танков» просто передадут другой студии.

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* — деятельность компании «Леста» считается в России экстремистской и запрещена.