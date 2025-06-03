В «Телеграм» добавили обрезку голосовых сообщений и темы в виде вкладок

Разработчики «Телеграма» выпустили летнее обновление с новыми функциями. Одной из главных особенностей апдейта стала возможность обрезать голосовые сообщения при отправке — для этого нужно нажать значок замка при записи.

Другие важные обновления:

отправка сообщений каналам — теперь можно вести переписку с администратором, не зная его личных данных;

отправка фото в HD-качестве (раньше «Телеграм» сжимал изображение, чтобы экономить трафик);

отображение тем в виде вкладок — перейти к нужной теме теперь можно быстрее.

Кроме того, в опросы теперь можно включать до 12 вариантов ответа, а кнопка «Поделиться» на iOS позволяет сразу отправлять фото и видео в «Истории».