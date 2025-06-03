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В Telegram добавили обрезку голосовых сообщений и темы в виде вкладок

В «Телеграм» добавили обрезку голосовых сообщений и темы в виде вкладок
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Разработчики «Телеграма» выпустили летнее обновление с новыми функциями. Одной из главных особенностей апдейта стала возможность обрезать голосовые сообщения при отправке — для этого нужно нажать значок замка при записи.

Другие важные обновления:

  • отправка сообщений каналам — теперь можно вести переписку с администратором, не зная его личных данных;
  • отправка фото в HD-качестве (раньше «Телеграм» сжимал изображение, чтобы экономить трафик);
  • отображение тем в виде вкладок — перейти к нужной теме теперь можно быстрее.

Кроме того, в опросы теперь можно включать до 12 вариантов ответа, а кнопка «Поделиться» на iOS позволяет сразу отправлять фото и видео в «Истории».

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