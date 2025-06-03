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Киллиан Мёрфи появится во втором и третьем фильмах «28 лет спустя»

Киллиан Мёрфи появится во втором и третьем фильмах «28 лет спустя»
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Персонаж Киллиана Мёрфи вернётся в следующих фильмах «28 лет спустя» — об этом рассказал режиссёр ленты Дэнни Бойл. Напомним, в предстоящей ленте 2025 года актёра не будет, зато он появится в сиквеле.

Действия второй части будут происходить сразу после финала первого фильма. Бойл также очень хочет снять третий фильм, и в нём тоже станет играть Киллиан Мёрфи — но судьба проекта зависит от результатов, которые покажет «28 лет спустя».

Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года. Главные роли в ленте исполнили Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»). Режиссёром фильма выступил Дэнни Бойл, снявший «28 дней спустя» и «28 недель спустя».

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