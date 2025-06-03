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Руководитель Virtus.pro рассказал об отношении клубов к агентам в киберспорте

Глава киберспортивного направления Virtus.pro Никита Лутов рассказал о положении агентов в киберспорте.

Руководитель VP признал, что сейчас клубы предпочитают работать с игроками напрямую.

Причина кроется в низком усреднённом уровне профессионализма последних. Определённые стандарты профессии у нас в индустрии ещё не закреплены в силу как специфики киберспорта внутри разных игр, так и пока низкой пенетрации лучших практик из классического спорта.

При этом агенты имеют свои преимущества.

Однако если агент знает своё дело, а именно сильные и слабые стороны своего клиента, разбирается во внутридисциплинарных реалиях, умеет слышать и понимать сторону клуба, то с таким агентом иметь дело иногда даже эффективнее, чем пытаться достучаться до игрока и договориться с ним без посредников.