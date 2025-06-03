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«Переходный возраст» стал вторым самым популярным англоязычным сериалом Netflix

«Переходный возраст» стал вторым самым популярным англоязычным сериалом Netflix
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Онлайн-кинотеатр Netflix поделился статистикой мини-сериала «Переходный возраст». Британское шоу посмотрели 141,2 млн раз спустя 80 дней после релиза — это второй лучший результат в истории сервиса для англоязычных шоу.

Проекту удалось обойти четвёртый сезон «Очень странных дел», который за три месяца собрал 140,7 млн просмотров. Впереди только сверхпопулярная «Уэнсдей» с показателем в 252 млн просмотров за 91 день.

«Переходный возраст» вышел 13 марта и рассказывает о простой семье, жизнь которой переворачивается с ног на голову, когда 13-летнего Джейми Миллера арестовывают за убийство одноклассницы. Обвинения против сына заставляют родителей столкнуться с худшим кошмаром: чтобы докопаться до истины, в дело вступают адвокат, психологи и другие специалисты.

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