Юра Борисов может сыграть в фильме Artificial про кризис в компании OpenAI

Издание The Hollywood Reporter раскрыло детали будущего фильма Artificial («Искусственный») о главе компании OpenAI Сэме Альтмене. Сейчас среди кандидатов на роль постановщика лидирует Лука Гуаданьино, режиссёр «Претендентов».

Что касается актёрского состава, то сейчас на главные роли рассматривают трёх основных кандидатов: самого Альтмана может сыграть Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), технического директора OpenAI Миру Мурати — Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»), а сооснователя компании Илью Суцкевера — Юра Борисов («Анора»).

Отмечается, что контракты с актёрами и режиссёром ещё не подписаны. Будущая лента расскажет о неприятной ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу OpenAI внезапно уволили, а затем также внезапно вернули обратно спустя несколько дней. Предполагается, что инициатором увольнения и стал Суцкевер.