Комедию с Райаном Рейнольдсом и Джейсоном Момоа отложили до мая 2026 года

По данным The Wrap, кинокомпания Warner Bros. перенесла выход комедии Animal Friends с Райаном Рейнольдсом и Джейсоном Момоа в главных ролях. Изначально выпустить ленту хотели 10 октября 2025 года, но теперь её не получится увидеть до 1 мая 2026 года.

Animal Friends представляет собой проект, сочетающий обычные съёмки с CGI-графикой. Про жанру это будет роуд-муви, но других деталей пока нет. Подробности сюжета держатся в секрете. Производство фильма началось в июне 2023 года.

Режиссёром ленты выступил Питер Атенсио, а сценарий написали Кевин Барроуз и Мэтт Майд. Вместе с Момоа и Рейнольдсом в фильме снялись Обри Плаза, Эддисон Рэй и Дэн Леви.