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Пёс Крипто и Зелёный фонарь — появились постеры с персонажами «Супермена»

Пёс Крипто и Зелёный фонарь — появились постеры с персонажами «Супермена»
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Кинокомпания Warner Bros. выложила несколько свежих персональных постеров фильма «Супермен» Джеймса Ганна. На них попали сам Супермен, Зелёный фонарь, Орлица, Мистер Террифик, пёс Крипто и другие персонажи.

Постеры

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Новый «Супермен» станет первым фильмом обновлённой киновселенной DC. Он расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Герою предстоит столкнуться со своими злейшим врагом, Лексом Лютором.

Премьера «Супермена» состоится 11 июля. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).

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