Вышел трейлер «Большого смелого прекрасного приключения» с Марго Робби и Колином Фарреллом

Sony Pictures опубликовала первый трейлер романтической комедии «Большое смелое прекрасное приключение» с Марго Робби и Колином Фарреллом в главных ролях.

Трейлер фильма

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

В центре истории одинокие незнакомцы Сара и Дэвид, которые встречаются на свадьбе общего друга. Случай заставляет их вместе отправиться в невероятные приключения по фрагментам прошлого из своих жизней.

Режиссёром ленты выступил Когонада, постановщик «Колумбуса» и «После Янга». В зарубежный прокат фильм выйдет 19 сентября. В России официальных показов наверняка не будет.