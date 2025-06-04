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Вышел трейлер «Большого смелого прекрасного приключения» с Марго Робби и Колином Фарреллом

Вышел трейлер «Большого смелого прекрасного приключения» с Марго Робби и Колином Фарреллом
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Sony Pictures опубликовала первый трейлер романтической комедии «Большое смелое прекрасное приключение» с Марго Робби и Колином Фарреллом в главных ролях.

Трейлер фильма

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

В центре истории одинокие незнакомцы Сара и Дэвид, которые встречаются на свадьбе общего друга. Случай заставляет их вместе отправиться в невероятные приключения по фрагментам прошлого из своих жизней.

Режиссёром ленты выступил Когонада, постановщик «Колумбуса» и «После Янга». В зарубежный прокат фильм выйдет 19 сентября. В России официальных показов наверняка не будет.

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