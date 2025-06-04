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Фильм «Последнее завтра» с певцом The Weeknd и Дженной Ортегой выйдет в онлайне 6 июня

Фильм «Последнее завтра» с певцом The Weeknd и Дженной Ортегой выйдет в онлайне 6 июня
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В социальных сетях фильма «Последнее завтра» с певцом The Weeknd и Дженной Ортегой появилось подтверждение о дате выхода в цифре. Лента выйдет в онлайне 6 июня.

Лента рассказывает историю музыканта, измученного бессонницей. Однажды он отправляется в путешествие с незнакомкой, которая постепенно раскрывает всю суть его личности. Тематически картина связана с одноимённым альбомом, который сам певец выпустил 31 января.

Вместе с The Weeknd в картине также снялись Дженна Ортега («Уэнсдей»), Барри Кеоган («Солтбёрн»), Рой Уильямс-мл. («Больница Питт») и другие актёры. Режиссёром выступил Трей Эдвард Шульц («Расцвет династии Лейкерс»).

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