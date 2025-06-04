Новая God of War будет метроидванией в духе Prince of Persia: The Lost Crown — инсайдер

Известный инсайдер Том Хендерсон поделился деталями новой части God of War, которая станет спин-оффом франшизы. Как и предполагалось ранее, события тайтла развернутся в Греции, а играть предстоит за молодого Кратоса.

Вот только есть важный момент — игра якобы сделана в виде 2,5D-метроидвании в духе Prince of Persia: The Lost Crown, то есть в ней будет вид сбоку. По словам Хендерсона, масштаб проекта оказался не таким, каким он сам думал.

Официальной информации о спин-оффе пока нет, но его могут анонсировать на State of Play, который пройдёт сегодня ночью. Релиз якобы состоится до конца 2025 года, платформы не раскрывают.