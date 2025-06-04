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Семья в сборе — появился свежий постер фильма «Фантастическая четвёрка»

Семья в сборе — появился свежий постер фильма «Фантастическая четвёрка»
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Появился свежий постер фильма «Фантастическая четвёрка». На нём можно увидеть всех главных героев, которые собрались вместе.

Фото: Disney

Сюжет расскажет, как Фантастическая четвёрка столкнётся со своим сильнейшим врагом, пожирателем миров по имени Галактус. Ещё в ленте появится другой злодей, Человек-крот.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

Премьера фильма в зарубежных кинотеатрах состоится уже 25 июля.

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