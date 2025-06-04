Появились свежие кадры второго сезона сериала «Песочный человек»

Создатели сериала «Песочный человек» объявили, что во втором сезоне появится дополнительный эпизод, в котором расскажут про Смерть. Вместе с бонусной серией всего второй сезон предложит 12 эпизодов.

Вместе с анонсом появились и свежие кадры второго сезона с главными героями.

Новые кадры второго сезона шоу

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

«Песочный человек» рассказывает о повелителе царства снов по имени Морфей, который провёл 70 лет в плену у оккультиста Родерика Бёрджесса. Теперь герою предстоит вернуть былую силу, возродить своё царство и понять, как изменился он сам.

Главную роль в сериале исполняет Том Стёрридж («Рок-волна»), вместе с ним в шоу также снялись Бойд Холбрук («Логан»), Дженна Коулман («Доктор Кто») и Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер и Узник Азкабана»).

Шоу вернётся в двух частях: первая выйдет 3 июля, вторая — 24 июля.