Стали известны самые популярные производители складных смартфонов в России в 2025 году

В «М.Видео-Эльдорадо» назвали самых популярных производителей складных смартфонов в России в 2025 году. Наибольшую выручку и объём продаж в сегменте складных смартфонов за первые четыре месяца года обеспечили Huawei, Samsung, Tecno, Infinix и Xiaomi.

Лидером оказались гаджеты Huawei, обеспечившие 51% выручки и 42% продаж в натуральном выражении. Второе место удерживает Samsung с долей 29% в денежном выражении и 30% в штуках. Tecno и Infinix вошли в топ-5.

У компании Xiaomi тоже всё в порядке — продажи складных смартфонов показывают положительную динамику, удвоив продажи как в денежном, так и в натуральном выражении. Точных данных пока нет.