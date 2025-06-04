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Появилась вырезанная из фильма «Грешники» сцена с главными героями

Появилась вырезанная из фильма «Грешники» сцена с главными героями
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Вчера фильм «Грешники» вышел в онлайне, вместе с этим в Сети появилась вырезанная сцена из ленты, в которой герои почти в полном составе отдыхают и готовятся к организации праздника.

Видео доступно на YouTube-канале Movieclips. Права на видео принадлежат Warner Bros.

«Грешники» рассказывают историю двух братьев, которые в 1932 году решают вернуться в родной город, где открывают музыкальный бар для рабочих с плантации. Внезапно оказывается, что неподалёку живёт опасный ирландский вампир, и братья вступают в противостояние со сверхъестественным существом.

Главные роли в ленте исполнили Майкл Б. Джордан («Крид»), Хейли Стайнфелд («Соколиный глаз») и Джек О’Коннелл («Несломленный»).

Фильм за время проката собрал кассу в размере $ 350 млн при бюджете в $ 90 млн и с лихвой окупился.

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