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Безумный трюк Тома Круза в «Миссии невыполнима 8» появился из-за видео в TikTok

Безумный трюк Тома Круза в «Миссии невыполнима 8» появился из-за видео в TikTok
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Режиссёр «Миссия невыполнима: Финальная расплата» Кристофер Маккуорри рассказал о съёмках самой безумной сцены в картине. Именно её тизерили во время рекламы картины в интернете и на ТВ — в ней герой Тома Круза чуть не падает с биплана, в последний момент зацепившись за крыло самолёта, и забирается обратно.

Маккуорри заявил, что этот трюк появился фильме из-за его глупости — он просто показал похожее видео в TikTok актёру. И Круз решил его повторить, хотя постановщик постоянно пытался отговорить артиста.

Самый безумный трюк в «Финальной расплате» в самом конце фильма — это результат моей глупости. Я показал Тому видео в TikTok, чтобы поразить его. Но Том сказал, что тоже так может. И я ответил: «Нет, не можешь». И Том такой: «Могу!» После этого мы начали продумывать эту сцену. Жалею ли я, что показываю Тому различные идеи? Да!

Премьера фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» состоялась 23 мая, а 31-го числа лента добралась до России. Сборы ленты уже превысили $ 350 млн.

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