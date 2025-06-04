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«Финикийскую схему» Уэса Андерсона начнут показывать в России с 7 июня

«Финикийскую схему» Уэса Андерсона начнут показывать в России с 7 июня
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Фильм «Финикийская схема» Уэса Андерсона начнут показывать в России уже 7 июня, тогда как прокат во всём мире стартует 6 июня. Андерсон не только снял ленту, но и вместе с Романом Копполой написал её сценарий.

По сюжету на жизнь промышленного магната Анатоля Корда постоянно покушаются. После последней попытки убийства он решает оставить всё своё богатство дочери. Неожиданно выясняется, что сама дочь стала монахиней.

Главные роли в фильме исполнили Бенисио дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, Том Хэнкс, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч и другие.

Лента получила высокие оценки критиков во время показа на Каннском кинофестивале. Посмотревшие отмечали, что Андерсон вновь сделал приятную картину в своём стиле со звёздным актёрским составом.

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