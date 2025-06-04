Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел русский трейлер фильма ужасов «Другой» с Ольгой Куриленко — премьера 10 июля

Вышел русский трейлер фильма ужасов «Другой» с Ольгой Куриленко — премьера 10 июля
Комментарии

Кинокомпания «Парадиз» представила дублированный трейлер фильма ужасов «Другой». Хоррор с Ольгой Куриленко («Обливион») выйдет в кинотеатрах России уже 10 июля.

Видео доступно во VK-группе Кинокомпания Парадиз. Права на видео принадлежат «Парадиз».

События ленты разворачиваются вокруг девушки по имени Элис. После смерти матери девушка возвращается в дом детства, где скрытые камеры фиксируют каждый её шаг. Неизвестный, стоящий за ними, ведет её к раскрытию мрачной тайны, таящейся в прошлом.

Вместе с Ольгой Куриленко в ленте также сыграли французские актёры Филип Шурер и Жан Шац. Режиссёром проекта выступил Давид Моро, постановщик «Глаза» и «Они».

Материалы по теме
Самый жуткий российский сериал вернулся. Почему стоит смотреть «Фишера: Затмение»?
Самый жуткий российский сериал вернулся. Почему стоит смотреть «Фишера: Затмение»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android