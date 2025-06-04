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«Терминатора 2» снова перевыпустят в России — с 14 августа

«Терминатора 2» снова перевыпустят в России — с 14 августа
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Кинокомпания «Иноекино» объявила, что фильм «Терминатор 2: Судный день» снова получит повторный прокат в России. Ленту начнут заново показывать в кинотеатрах страны с 14 августа.

Сообщается, что в кинотеатры попадёт театральная версия в 4К-реставрации 2021 года. Список городов проката появится ближе к дате релиза.

«Терминатор 2: Судный день» — культовый фильм Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. В «Иноекино» отметили, что образы Т-800 и Сары Коннор приобрели культовый статус, а сам фильм оказал значительное влияние на современное кино и остаётся одним из величайших сиквелов в истории.

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