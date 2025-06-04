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Сериал Кордон, 2-й сезон: съёмки, дата выхода, сюжет, актёры

Стартовали съёмки второго сезона детективного сериала «Кордон»
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Кинокомпания «Гамма» объявила о старте производства второго сезона сериала «Кордон». Съёмки продлятся несколько месяцев, после чего шоу вернётся на экраны телеканала ТВ-3.

Шоу расскажет о новых приключениях Саши, который вернулся в родную деревню после отсидки по ложному обвинению. Во втором сезоне главный герой тяжело переживает потерю любимой. Он готов на всё, чтобы найти виновника в её смерти, однако новая любовь обрекает Дымова на новые испытания. Его избранница – управляющая базой отдыха, кажется, предназначена герою судьбой, но её прошлое полно тайн, которые Саше лучше не знать.

Вместе с Петром Рыковым в продолжении также снимутся Владимир Капустин, Александр Алёшкин, Анастасия Рысева, Алексей Анищенко и другие актёры из первого сезона. Режиссёром выступит Стас Мареев («Отряд светлячков»).

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