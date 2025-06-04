В Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone добавили героиню Аны де Армас из «Балерины»

3 июня в Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone добавили новый платный набор, посвящённый фильму «Балерина» с Аной де Армас. В обоих шутерах вышел скин оперативника Евы Маккаро совместно с наборами скинов для AK-74, Saug и 9MM PM.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Героиня Аны де Армас представлена в двух вариантах: в красном платье и чёрном костюме. Набор с героиней уже можно приобрести за 2800 COD Points.

Новая коллаборация Call of Duty приурочена к премьере «Балерины», которая выйдет в прокат 5 июня, в том числе и в России. Картина относится к вселенной франшизы «Джон Уик» — Киану Ривз также вернётся к исполнению титульного героя.