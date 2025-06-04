Вышли постеры с главными героями сериала «Высокий сезон» — премьера 11 июня

Онлайн-кинотеатры Start и Okko представили персонажные постеры криминального сериала «Высокий сезон». Шоу стартует уже 11 июня. Всего будет восемь серий.

Фото: Start/Okko

Фото: Start/Okko

Фото: Start/Okko

Фото: Start/Okko

Фото: Start/Okko

Фото: Start/Okko

Фото: Start/Okko

Фото: Start/Okko

Сюжет сериала повествует о Мише и Ане, которые наслаждаются отпуском на солнечном побережье Вьетнама. После внезапной встречи с бывшим, Сашей Сахаром, девушка исчезает. Столкнувшись с безразличием местных правоохранителей, Миша решает взять поиски в свои руки, не представляя, что его затянет в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег.

Создателем сериала выступил Стас Иванов — автор популярного шоу «ЮЗЗЗ». При создании нового проекта он вдохновлялся гонконгскими боевиками и фильмами Гая Ричи.

Главные роли в сериале сыграли Павел Попов («Жить жизнь»), Анна Завтур («Лихие») и Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор»). Авторы обещают масштабный криминальный боевик, где нашлось место для сёрферских тусовок и адреналиновых погонь на мотоциклах.