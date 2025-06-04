Вышел 15-й эпизод второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут»

4 июня состоялась премьера 15-го эпизода второго сезона сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Шоу продолжает выходить на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier.

В новом эпизоде Михаил и Даша собираются в поездку, а Катя принимает одно из важных решений в своей жизни. Тем временем Артём хочет признаться Оле, но рискует потерять работу, Владимир возвращается, чтобы разоблачить Раису, а Кротова запутывается в чувствах к Васину.

Вместе с выходом эпизода второй сезон шоу постепенно подходит к концу. Продолжение проекта включает в себя 16 эпизодов — они появляются с понедельника по четверг в 22:00 мск. До финала истории осталось недолго, продолжение завершится завтра, 5 июня.