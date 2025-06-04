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Стартовал сериал «Король гольфа» с Оуэном Уилсоном от Apple

Стартовал сериал «Король гольфа» с Оуэном Уилсоном от Apple
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На Apple TV+ стартовал сериал «Король гольфа» с Оуэном Уилсоном («Марли и я») в главной роли. Всего вышло три серии из 10 — новые эпизоды будут выходить каждую среду. Шоу доступно с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сюжет повествует о бывшем профессиональном гольфисте Прайсе Кэхилле. Из-за нервного срыва на поле карьера спортсмена пошла под откос. Теперь ему предстоит помогать молодому игроку в гольф стать победителем.

Помимо Уилсона, в шоу сыграли Марк Мэрон («Джокер»), Лилли Кэй («Ваша честь») и Джуди Грир («Чего хотят женщины»). Шоураннером «Короля гольфа» выступил Джейсон Келлер — он написал сценарии к знаменитым фильмам «Ford против Ferrari» и «План побега».

Критики холодно оценили новый сериал — на Metacritic он получил 58 баллов из 100. Обозреватели отмечают, что шоу приятно смотреть, но хронометраж сильно затянут.

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