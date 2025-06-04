На Netflix появится реклама от искусственного интеллекта

Компания Netflix объявила о запуске рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Она должна появиться на стриминговом сервисе к 2026 году.

Ролики будут демонстрироваться в середине фильма или серии шоу. Рекламу также увидят пользователи во время нажатия паузы и возобновления просмотра. Каждое видео способно адаптироваться под конкретного зрителя и будет зависеть от того, что он смотрит.

Ролики, сгенерированные искусственным интеллектом, запустят в странах с развитым уровнем поддержки рекламы. С помощью них руководство стримингового сервиса сэкономит на производстве рекламы, а сами видео станут менее раздражающими, уверены в Netflix. Подобные видео появятся в подписке с рекламой.