Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фильма «Фантастическая четвёрка» от Marvel к старту продаж билетов

Вышел трейлер фильма «Фантастическая четвёрка» от Marvel к старту продаж билетов
Комментарии

Компания Marvel представила новый трейлер фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Этот ролик приурочили к старту продаж билетов на супергеройскую картину, премьера которой состоится уже 25 июля в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

Сюжет будущей ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем команда станет частью Мстителей.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).

Материалы по теме
Как фильм «Громовержцы» готовит фанатов Marvel ко «Мстителям: Судный день»
Как фильм «Громовержцы» готовит фанатов Marvel ко «Мстителям: Судный день»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android