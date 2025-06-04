Вышел трейлер фильма «Фантастическая четвёрка» от Marvel к старту продаж билетов

Компания Marvel представила новый трейлер фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». Этот ролик приурочили к старту продаж билетов на супергеройскую картину, премьера которой состоится уже 25 июля в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

Сюжет будущей ленты расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. В дальнейшем команда станет частью Мстителей.

Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»). Режиссёром выступил Мэтт Шекман («Ванда/Вижн»).