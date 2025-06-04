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Появились постеры с героями зомби-драмы «28 лет спустя»

Появились постеры с героями зомби-драмы «28 лет спустя»
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Компания Sony опубликовала новые персонажные постеры фильма «28 лет спустя». Премьера зомби-драмы состоится 20 июня.

На постерах изображены персонажи фильма, которых сыграли Рэйф Файнс («Список Шиндлера»), Джоди Комер («Мой безумный дневник»), Аарон Тейлор-Джонсон («Быстрее пули») и Элфи Уильямс («Тёмные начала»). Режиссёром ленты выступил автор оригинала Дэнни Бойл («На игле»).

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Картина продолжит показывать Великобританию, охваченную зомби в первом фильме серии «28 дней спустя». По сюжету новой части маленький мальчик пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему придётся путешествовать по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад.

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