Вышел финальный трейлер «Глав государств» с Джоном Синой — премьера 2 июля

Компания Amazon опубликовала новый большой трейлер фильма «Главы государств». Картина от российского режиссёра Ильи Найшуллера («Никто») выйдет в онлайн-кинотеатре Prime Video 2 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

По сюжету комедийного боевика, на самолёт с премьер-министром Великобритании и президентом США совершается атака. Герои выживают и понимают, что оказались в центре мирового заговора. Теперь им предстоит объединить усилия, чтобы спасти свои жизни и весь мир.

Главных героев в «Главах государств» сыграли Джон Сина («Миротворец») и Идрис Эльба («Рок-н-рольщик»). В фильме также снялись Джек Куэйд («Пацаны»), Пэдди Консидайн («Дом дракона») и Приянка Чопра Джонас («База Куантико»).