Мощнее RTX 5060 за те же деньги: вышли обзоры видеокарты Radeon RX 9060 XT

Зарубежные СМИ и блогеры начали публиковать обзоры на новую видеокарту AMD Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ памяти. Её стоимость составляет $ 349 — точно так же, как и RTX 5060. Обозреватели протестировали новый чип на разных настройках графики и сравнили с другими.

Видео доступно на YouTube-канале Hardware Unboxed. Права на видео принадлежат Hardware Unboxed.

Видеокарту опробовали на играх с разрешениями 1080р, 1440р и с трассировкой лучей. Новый чип компании на 4% медленнее RTX 5060 Ti, но на 8% быстрее RTX 5060. Опробовав такие игры, как Avatar: Frontiers of Pandora и Cyberpunk 2077, обозреватели пришли к мнению, что она определённо стоит своих денег. Минусом видеокарты они называют ограниченную поддержку новой технологии масштабирования изображения FSR 4.

Тесты RX 9060 XT при разрешении 1080p

В 18 играх средняя частота кадров достигла 98 FPS. У RTX 5060 показатели доходили до 98 FPS, а у RTX 5060 Ti 16 ГБ — 104 FPS.

Фото: Hardware Unboxed

Тесты RX 9060 XT при разрешении 1440p

В таком разрешении видеокарта выдавала стабильные 70 FPS. По сравнению с RTX 5060 Ti разница почти незаметна.

Фото: Hardware Unboxed

Тесты RX 9060 XT с трассировкой лучей

Чип при включённой трассировке доходил до 65 FPS. При этом RTX 5060 Ti показывала более сильный результат — 81 FPS.

Фото: Hardware Unboxed

Видеокарта AMD Radeon RX 9060 XT поступит в продажу 5 июня.