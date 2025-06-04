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Авторы «Джона Уика» будут использовать ИИ для создания других версий разных фильмов

Авторы «Джона Уика» будут использовать ИИ для создания других версий разных фильмов
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Издание New York Magazine взяло интервью у вице-председателя киностудии Lionsgate Майкла Бёрна. Он рассказал, что они планируют использовать искусственный интеллект при создании фильмов.

Руководитель компании отметил, что с помощью ИИ они могут взять любую франшизу, например «Джона Уика», и сделать её в виде аниме. Таким образом, студия сможет подстраивать фильмы под разные аудитории и получать ещё большую прибыль.

Теперь мы можем сказать: «Сделайте «Джона Уика» в виде аниме или с рейтингом «12+». Тогда я смогу перепродать его другой аудитории. Мы можем и по-другому использовать ИИ: у нас есть кадр, в котором 10 тысяч солдат стоят на склоне холма с кучей лошадей в снежную бурю. Нам не нужно будет организовывать дорогую съёмку — с помощью ИИ мы создадим такой кадр за $ 10 тыс., вместо миллионов.

Бёрн говорит о технологиях компании Runway, с которой Lionsgate в сентябре прошлого года заключили контракт. С помощью их искусственного интеллекта студия сможет улучшить процесс кинопроизводства и сделать его гораздо дешевле. Соглашение стало первой сделкой Runway с голливудской компанией.

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