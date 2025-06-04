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В отечественную консоль верит лишь 25% россиян — ВЦИОМ

В отечественную консоль верит лишь 25% россиян — ВЦИОМ
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Аналитический центр ВЦИОМ провёл опрос среди пользователей об игровых консолях. По результатам исследования только 25% из опрошенных верят, что российская консоль может конкурировать с PlayStation или Xbox.

57% геймеров положительно относятся созданию отечественной игровой приставки. Больше всего пользователи хотят, чтобы у российского аналога была крупная библиотека игр (68%). Многие также предпочитают высокую мощность консоли — чтобы она была равносильна зарубежным (66%) и ниже по стоимости (53%). При этом 40% опрошенных уверены, что отечественные разработчики смогут соответствовать всем этим критериям.

Опрос также показал, что большинство игроков используют ПК (82%). Консоли имеются только у 27% опрошенных, среди которых 24% — пользователи PlayStation, 9% — Xbox и 3% — Nintendo Switch.

Недавно компания Fplus показала прототип российской игровой консоли с отечественным ОС. Особенностью гаджета стала собственная раскладка клавиш — вместо привычных ABXY используются кириллические буквы «АБВГ».

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