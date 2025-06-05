Хоррор Silent Hill f выйдет 25 сентября — новый геймплей

На презентации State Of Play студия Konami представила геймплей Silent Hill f — новой части культовой серии хорроров. Игра выйдет на ПК и консолях 25 сентября 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Gamers Prey. Права на видео принадлежат PlayStation.

Главной героиней игры выступит молодая японка Хинако Симидзу, которая обнаруживает, что её родной город Эбисугаока внезапно накрывает плотный туман, в котором скрываются самые жуткие кошмары. Девушка пытается сбежать из города, но он не собирается её отпускать. В какой-то момент в трейлере у Хинако в руке можно увидеть трубу — традиционное оружие протагонистов серии.

Это будет уже вторая игра в серии, вышедшая за последние годы — прошлой выступил ремейк Silent Hill 2. У хоррора будут субтитры на русском языке.